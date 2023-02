Fatto sparire lo striscione dalla sede di Fratelli d’Italia a Quarto

QUARTO – La scorsa notte ignoti hanno sottratto lo striscione identificativo del partito di Fratelli d’Italia affisso all’ingresso della sede di via Giorgio De Falco, a Quarto. A denunciarlo sono il dirigente Marco Nonno ed il responsabile cittadino del partito di Giorgia Meloni, Antonio Brescia. «Un colpo alla democrazia portato a termine da chi probabilmente è privo di proposte e contenuti che può solo ricorrere a questi espedienti arroganti; -hanno fatto sapere i due- non è possibile e tantomeno civile fare questo ad un luogo simbolo della discussione democratica. Andiamo avanti più forti e determinati di prima per far conoscere ai cittadini il programma di Governo di Giorgia Meloni e le nostre idee per rispondere alle esigenze del territorio».