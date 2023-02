POZZUOLI/ «Abbattere il muro dell’omertà» Confcommercio vara 4 proposte per la sicurezza

POZZUOLI – «Siamo stati chiamati come associazione rappresentativa del territorio dal comitato di sicurezza, con il sindaco, il Prefetto le forze dell’ordine e le altre sigle sindacali . Abbiamo presentato alcune proposte e siamo contenti perché sono state tutte recepite» ha dichiara Salvatore Trinchillo, commissario protempore dell’associazione Confcommercio Pozzuoli che ha partecipato, insieme alle altre sigle sindacali, su invito del sindaco Gigi Manzoni, alla tavola rotonda con il Prefetto di Napoli Claudio Palomba che aveva come tema principale l’ordine e la sicurezza pubblica.

LE PROPOSTE – All’incontro, Confcommercio ha esposto quattro proposte accolte e condivise dai presenti. Nello specifico l’associazione ha proposto: di ottenere finanziamenti per videosorveglianza, sia per privati che per luoghi pubblici, tramite i distretti del commercio; una maggiore attenzione alle periferie; una campagna di sensibilizzazione per cittadini e commercianti per non omettere denunce e la creazione di uno sportello antiracket e antiusura.