POZZUOLI/ Prevenzione e lotta ai tumori: a Monterusciello oltre 400 test con “Crisalide”, campagna contro il Papilloma Virus

POZZUOLI – Quattrocento Pap-Test effettuati in otto giorni su donne tra i 25 e i 65 anni per uno screening a vasto raggio finalizzato alla prevenzione del tumore alla cervice uterina. E’ il bilancio di “Crisalide”, studio di comparazione delle metodiche diagnostiche per la ricerca di Human Papilloma Virus, promosso dall’istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, in collaborazione con il dipartimento di sanità pubblica e le Asl territoriale che è in corso in questi giorni nel quartiere di Monterusciello presso il centro sociale di via Martini. La campagna rientra in un piano di monitoraggio della salute della popolazione in aree a rischio inquinamento, tra cui c’è anche il comune di Pozzuoli. Attraverso Crisalide, sarà verificata la presenza del Papilloma Virus nelle donne che si sottopongono al test attraverso un metodo diagnostico innovativo: il Full Pap-Test che permette di ottenere una diagnosi più veloce e approfondita.

LA PARTECIPAZIONE – «C’è stata grande disponibilità da parte di tutti, abbiamo avuto la possibilità di lavorare in ottime strutture che ci sono state messe a disposizione e che ci hanno permesso di mettere a loro agio le donne che si sono sottoposte ai test. La partecipazione è stata omogenea, giovani e adulte si sono mostrate interessate alla campagna che qui a Pozzuoli sta raggiungendo degli ottimi numeri» ha spiegato Serena Mastelloni, ostetrica della Federico II che lavora al progetto Crisalide messo in atto a Pozzuoli insieme a Pasquale Brusco, coordinatore attività Istituto Zoofilattico del Mezzogiorno. Iniziativa patrocinata dal comune di Pozzuoli, che oltre a mettere a disposizione la struttura di via Martini attraverso il coordinatore dei servizi sociali Giulio Lo Moriello, ha goduto del supporto del sindaco Gigi Manzoni e dei consiglieri comunali Manuela D’Amico e Mimmo Pennacchio, che hanno consentito a “Crisalide” di approdare a Pozzuoli «La nostra amministrazione, sempre sensibile al tema sanitario della prevenzione, ha accettato la richiesta di patrocinio dell’Università di Napoli Federico II per la realizzazione dell’azione sanitaria “Tutela” atta a favorire lo screening oncologico gratuito di primo livello sul territorio attraverso lo studio “Crisalide” -hanno spiegato i due consiglieri- In questo monitoraggio ci sono anche Pozzuoli e il quartiere di Monterusciello, dove bisogna portare più interesse. Da parte nostra abbiamo compulsato il territorio e le donne ottenendo una risposta più che soddisfacente».

COME FUNZIONA – Le donne che si recano presso il centro di Monterusciello, dopo la firma del consenso informato, saranno sottoposte al test e nel giro di pochi giorni riceveranno il referto attraverso un sms col quale vengono forniti un link e un codice OTP a cui l’utente potrà accedere in via esclusiva e del tutto riservata.