POZZUOLI – Slitta la riapertura con servizio ai tavoli di ristoranti, pizzerie e pub. Lo ha annunciato quest’oggi il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha fissato per giovedì 21 maggio la data per la ripartenza. «Dobbiamo aprire giovedì, non lunedì. Con attuali linee guida il 70% dei ristoranti non potrà aprire, noi vogliamo aprire tutto ma dobbiamo approvare misure diverse. -ha detto De Luca- Per i negozi è diverso, possono partire da lunedì. Ma i ristoratori no, non ci sono le condizioni di sicurezza, lunedì non potranno fare neanche una sanificazione. Servono misure diverse, meno restrittive. Un metro di distanza tra cliente e cliente, non due, e pannelli di separazione in vetro, plastica e plexiglas tra un tavolo e l’altro. Ma ripeto per i ristoranti il giorno migliore per ripartire è giovedì».