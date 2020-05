POZZUOLI – Riaprono a Monterusciello “I Cavalieri delle Forbici”. Lo storico salone di parrucchiere da uomo aprirà i battenti lunedì 18 maggio e resterà aperto tutti i giorni della settimana (domenica inclusa) dalle 7 alle 23. Dopo l’ok della Regione i locali che ospitano l’attività in via Monterusciello sono stati sottoposti a tutte le operazioni di sanificazione previste dalla norma. Eugenio e Antonio Cavaliere, padre e figlio titolari dell’attività, insieme ai loro assistenti lavoreranno con mascherine, guanti e visiere secondo i protocolli previsti dall’ultimo DCPM e dall’Inail in materia di sicurezza e prevenzione al Covid-19. Tra queste ci sono le prenotazioni, la distanza minima di almeno due metri tra le postazioni di trattamento, disinfettanti e dispenser per l’igiene delle mani all’ingresso e continue sanificazioni degli ambienti durante la giornata. Ogni tipo di trattamento (taglio capelli, barba, ecc..) deve essere infatti prenotato telefonando ai numeri: 3334256738 – 3391005456.

