POZZUOLI – E’ stata affidata ieri alle ditte vincitrici l’esecuzione delle opere previste in tre “Accordi Quadro” relative alle strade dell’area metropolitana di Napoli. Lo strumento dell’Accordo Quadro permette interventi immediati in caso di necessità garantendo una costante manutenzione delle strade. Il primo, per un importo complessivo di 895.000 euro, prevede l’esecuzione di interventi di miglioramenti delle condizioni di sicurezza lungo la S.P. 1 –Circumvallazione Esterna di Napoli la S.P. 500 – Asse Perimetrale di Melito – con la sostituzione e l’adeguamento delle barriere stradali presenti. Il secondo “Accordo Quadro” che prevede anch’esso lavori di adeguamento e di messa in sicurezza delle arterie riguarda le strade di Ischia, Procida, Capri, Pozzuoli, Bacoli, Giugliano-lago Patria, Santa Maria a Cubito, Boscoreale, Boscotrecase, Cercola S. Anastasia e san Sebastiano al Vesuvio. L’importo di questo lotto è di 995.000 euro oltre IVA. Il terzo “Accordo Quadro” prevede l’esecuzione di lavori di sistemazione della rete viaria della zona occidentale (Pompei, Torre Annunziata, S. Antonio Abate, Casola, Lettere, Agerolina, Vesuvio, Castellammare, Faito, Sorrentino) con una spesa complessiva di 998.000 euro oltre Iva.

IL COMMENTO – «Si tratta di un nuovo importante tassello del grande impegno profuso dalla Città Metropolitana, guidata dal sindaco de Magistris, volta a migliorare le condizioni di sicurezza dell’intera rete viaria dell’Area Metropolitana». Lo ha affermato il consigliere metropolitano, delegato alle strade Raffaele Cacciapuoti che ha rivolto anche un ringraziamento alle strutture tecniche e amministrative dell’Ente che hanno continuato a lavorare anche in questa situazione di emergenza sanitaria.