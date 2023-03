Sicurezza a Bacoli, Fratelli d’Italia: «Vigili fino a mezzanotte e più telecamere sul territorio»

BACOLI – Approvata, nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, la mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia di Bacoli relativa alla sicurezza del territorio. Sono mesi che la città è sottoposta a una continua e quotidiana escalation di furti di appartamenti e di automobili, una situazione non facile che destabilizza la vita dei cittadini. Con la mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia si chiede al sindaco e alla giunta di occuparsi da subito di questa problematica. Sul punto è intervenuto il capogruppo di Fratelli d’Italia, il consigliere Nello Savoia dichiara: «Dopo ben quattro ore di Consiglio Comunale, è stata discussa ed approvata, dall’intero assise, la nostra mozione relativa alle misure di sicurezza da attuare da subito per porre fine a questa destabilizzante situazione. Con questa mozione, dati alla mano, abbiamo anche dimostrato che questa Amministrazione non ha destinato fondi nei bilanci comunali, per occuparsi di sicurezza. Abbiamo bisogno che il nostro territorio venga controllato costantemente e che torni ad essere sicuro».

LE PROPOSTE – All’interno della mozione sono state inserite diverse proposte. «La prima è proprio quella che riguarda l’illuminazione pubblica, abbiamo un territorio completamente al buio con periferie oscurate – spiega Savoia – Abbiamo bisogno che la Polizia Municipale sia presente sul territorio anche nelle ore notturne, infatti abbiamo chiesto la sua presenza fino alle ore 24:00. Abbiamo chiesto al Prefetto di rafforzare le forze dell’ordine presenti sul nostro territorio, perché una sola pattuglia in giro non può controllare l’intero territorio. Abbiamo chiesto che venga attuata la videosorveglianza su tutta la città in quanto ci sono anche le coperture economiche per far fronte a questa necessità. Abbiamo chiesto, inoltre, al sindaco di attivare anche delle convenzioni con vigilanze private. Tutte queste misure insieme possono essere la giusta risposta ad una situazione destabilizzante, per tornare a vivere in una città sicura».