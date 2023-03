8 marzo a Pozzuoli e a Bacoli: ingresso gratuito per le donne alle mostre “Terra”

POZZUOLI – In occasione della Giornata internazionale della donna, l’ingresso per le donne in musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali sarà gratuito oggi. Per l’occasione a Pozzuoli sono state organizzate due visite speciali alle mostre “Terra”, allestita al piano terra del palazzo De Fraja al Rione Terra di Pozzuoli, e “Il tempo in rovina”, allestita al Castello di Baia a Bacoli. A fare da guida ci saranno due donne del Parco che hanno partecipato alla curatela delle mostre: le archeologhe Marzia Del Villano e Silvana Carannante. Unico turno di visita ore 16:00.

L’INIZIATIVA – L’iniziativa nasce dalla proposta del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano: «La cultura celebra l’8 marzo con l’accesso libero per le donne, invitandole quanto più possibile a visitare in questa giornata a loro dedicata le meraviglie del patrimonio culturale nazionale». Gli appuntamenti spaziano dalla riflessione sul ruolo della donna nell’antichità classica, proposto dal Museo Archeologico di Reggio Calabria; passando per i percorsi tematici di Paestum e Velia; o, ancora, La bellezza dell’intelligenza, allestita al museo Boncompagni Ludovisi di Roma fino alle attività proposte dal Palazzo Ducale di Mantova e quello Reale di Genova.