Shock a Pozzuoli: donna russa trovata morta in casa

POZZUOLI – Il corpo senza vita di una donna di 58 anni di nazionalità russa è stato rinvenuto questo pomeriggio in un’abitazione di via Giacinto Diano, a Pozzuoli. La morte -sulla quale ci sono indagini da parte dei poliziotti del commissariato di Pozzuoli- sarebbe avvenuta per impiccagione. La salma è stata sottoposta a sequestro da parte pubblico ministero di turno della Procura e trasferita presso il centro di medicina legale del “II Policlinico” di Napoli dove sarà effettuata l’autopsia che servirà ad accertare le esatte cause che hanno portato al decesso.

LA SCOPERTA – La donna lavorava a Pozzuoli come badante.. La macabra scoperta è stata fatta nella mattinata di oggi -poco prima di mezzogiorno- dai proprietari dell’abitazione nella quale sono stati rinvenuti un cavo e una scala utilizzati per quello che sarebbe stato l’estremo gesto da parte della 58enne.