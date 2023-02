QUARTO/ Secone lascia l’opposizione e sposa il progetto Sabino: si allarga la piattaforma di centro-sinistra

QUARTO – Davide Secone sposa il progetto politico di Antonio Sabino. A sugellare l’ingresso dell’ormai ex rivale politico dell’attuale sindaco di Quarto è la nomina ad assessore allo sport e ai trasporti di Luigi Pugliese, 44 anni, “uomo” di Secone. Oltre a Pugliese, entra ufficialmente in maggioranza tutta la squadra del gruppo consiliare “Un’altra Città” che già da qualche settimana stava dando sostegno esterno a Sabino & C.

LA NUOVA PIATTAFORMA – Si allarga dunque la piattaforma progressista-riformista creata da Antonio Sabino che punta a vincere al primo turno le prossime elezioni in programma per maggio. Insieme al Partito Democratico che da sempre fa capo a Sabino e al gruppo “Arcobaleno” potrebbero fare parte della nuova coalizione anche il Movimento 5 Stelle insieme a una serie di movimenti civici.

IL SINDACO – «Ringrazio il gruppo consiliare “Un’altra città” perché questo è sicuramente un altro punto di partenza importante. Insieme, tutti insieme, vogliamo costruire un grande percorso puntando su numerosi temi fondamentali per lo sviluppo di Quarto nei prossimi anni. – ha dichiarato Antonio Sabino – L’intento è quello di continuare a lavorare sulle linee tracciate in modo condiviso per un presente e un futuro di crescita e sviluppo che sia anche sociale per la nostra amata città. Io sono felice di questo percorso che nasce e sono certo dei risultati che questo progetto progressista e riformista potrà raggiungere. Sono stati anni intensi e pieni di grandi traguardi per questa amministrazione e vogliamo proseguire a vele spiegate fino al 2028. In visione di questo posso dire di essere personalmente soddisfatto dell’ingresso del gruppo “Un’altra città”».