POZZUOLI/ Centinaia di bambini in piazza: successo per il Carnevale di Monterusciello – LE FOTO

POZZUOLI – Musica, giochi, gonfiabili, palloncini, animatori e oltre mille persone in piazza Minopoli per la festa di Carnevale organizzata dal “Centro Anziani 1” di Monterusciello. E’ stato un successo l’unico evento andato in scena A Pozzuoli quest’oggi, nella giornata del martedì grasso. Dalle 15 alle 18 sei animatori insieme a un nutrito gruppo di volontari del centro anziani gestito da Pasquale D’Orio meglio conosciuto come “Barone”, hanno allietato la festa a centinaia di bambini accompagnati dai genitori, giunti nel quartiere anche da altre zone della città. Ai bambini sono stati regalati dolciumi, popcorn e zucchero filato. Alla riuscita dell’evento hanno collaborato una seria di attività commerciali di Monterusciello che hanno dato il proprio apporto attraverso le donazioni.