Sicurezza stradale a Quarto, la richiesta al sindaco: autovelox, campagne di informazione e controlli

QUARTO – Maggiore educazione alla sicurezza stradale e dispositivi elettronici che fungano da deterrente contro l’alta velocità. Con una mozione i consigliere comunali del gruppo “Un’altra Città”, Davide Secone, Giusy Rollin, Filippo Celano e Vincenzo Lucchese, chiedono al sindaco di Quarto e all’intero Consiglio di adottare ulteriori e più efficaci metodi di prevenzione e contrasto alle infrazioni al Codice della Strada. Una richiesta che parte dai cittadini, soprattutto in seguito agli ultimi accadimenti. A fine gennaio un 48enne è stato travolto e ucciso da un’auto mentre attraversava la strada in via Dante Alighieri. Già nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha dato il via alla realizzazione dei nuovi attraversamenti pedonali rialzati in via Campana, via Dante Alighieri, via Mercadante e via Santa Maria.

LA MOZIONE – Il gruppo consiliare “Un’altra città”, che proprio pochi giorni fa ha annunciato che sarà parte integrante della coalizione che sosterrà il prosieguo del percorso intrapreso dall’amministrazione del sindaco uscente Sabino, chiede in una mozione di fare di più affinché venga garantita maggiore sicurezza sulle strade e “arginata la pericolosità crescente di stili di guida scriteriati e criminali”. Da qui l’appello affinché vengano installati, oltre ai dissuasori di velocità “fisici”, anche Infovelox ed autovelox o qualsiasi strumento possa rivelarsi efficace. I consiglieri reclamano ancora una massiccia e incisiva campagna di informazione e formazione sull’educazione stradale, iniziando dalle scuole e passando per la cittadinanza. All’interno della mozione viene, infine, sollecitata una maggiore presenza di polizia locale, polizia stradale e carabinieri sul territorio, nelle ore più “sensibili”, con il compito specifico di rilevare e punire la velocità eccessiva.