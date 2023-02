Applicato per la prima volta all’ospedale di Pozzuoli un dispositivo J-PEG a una paziente affetta da Parkinson

POZZUOLI – È stato applicato per la prima volta, presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli, il dispositivo J-PEG ad una paziente affetta da morbo di Parkinson in fase avanzata. La procedura è stata portata a termine dall’equipe formata dal dott. Roberto Lamanda, dir. UOC gastroenterologia, e dal dott. Francesco Diurno, dir. UOC Anestesia e Rianimazione, in collaborazione con i neurologici della Stroke Unit

COS’E’ – La Gastrostomia Endoscopica Percutanea (J -PEG) consiste nell’applicazione di un sondino, che collega lo stomaco all’esterno. Il posizionamento del sondino stesso avviene attraverso l’esecuzione di una gastroscopia. Tale procedura permette di somministrare cibi, liquidi e farmaci direttamente nello stomaco in soggetti che hanno difficoltà a deglutire come nel caso del Morbo di Parkinson in fase avanzate.