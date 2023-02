Oltre 200 giovani in campo per il Torneo di Carnevale del CSI di Pozzuoli

POZZUOLI – Entusiasmo e a tratti anche agonismo che non ti aspetti sono stati gli ingredienti principali dell’edizione 2023 del Torneo di Carnevale, la kermesse organizzata per gli Oratori, le Parrocchie e le Associazioni sociali dal Centro Sportivo Italiano di Pozzuoli. L’iniziativa, con il supporto della Pastorale Giovanile Diocesana, si è svolta a Quarto nelle strutture messe a disposizione dagli Oratori Divino Maestro e San Castrese. Coinvolti oltre duecento giovani dai nove ai diciotto anni in una serie di entusiasmanti e appassionanti minitornei con dieci realtà associative rappresentate. «Emergono aspetti contrastanti dalle iniziative associative che mettiamo in campo dal post pandemia – osserva il presidente del Csi Pozzuoli, Girolamo Catalano -. Da una parte c’è la forte volontà dei giovani di riaggregarsi, dall’altra una insicurezza ed una difficoltà a relazionarsi che sfocia per alcuni in agonismo esasperato. Tutto, comunque, gestito nei canoni dagli istruttori ed accompagnatori, ma che evidenzia un malessere da combattere. Per quello che ci riguarda intensificheremo le attività aggregative e daremo maggiore impulso ad applicare il fair play tra atleti e dirigenti».

LA MANIFESTAZIONE – Nelle cinque categorie disputate la ribalta va ai giovani dell’Oratorio San Castrese con i successi guadagnati nelle categorie Under 12 ed Under 14, ai rappresentanti del Divino Maestro vittoriosi nell’Under 16, al termine di una entusiasmante finale con i pari età dell’Oratorio Gesù ti Ama di Cavalleggeri d’Aosta e nell’Over 16 al team di Sant’Artema di Monterusciello. Nell’Under 10 si sono imposti i giovanissimi di Regina della Pace guidati da don Mariano. Le attività del Csi flegreo proseguiranno con la Junior Tim Cup, la manifestazione promossa in sinergia da Csi nazionale e Lega nazionale serie A che culminerà con la partecipazione delle migliori quattro squadre alla finale di Coppa Italia serie A.