Scosse di terremoto a Pozzuoli, chiusa la sede del Distretto Sanitario in via Terracciano

POZZUOLI – Nella notte tra il 20 e il 21 maggio, un intenso sciame sismico ha colpito i Campi Flegrei, con una scossa di magnitudo 4.4, la più forte degli ultimi 40 anni. L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord ha immediatamente attivato il proprio sistema di sicurezza, garantendo una risposta tempestiva e coordinata all’emergenza. Il Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord, dott. Mario Iervolino, si è recato immediatamente nelle zone colpite per un sopralluogo congiunto con il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

I SOPRALLUOGHI – L’ufficio tecnico dell’ASL, in collaborazione con i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, sta effettuando sopralluoghi accurati per valutare i danni alle strutture sanitarie territoriali. Dalle prime valutazioni, non risultano pericoli di crolli presso la sede del Distretto Sanitario di Pozzuoli in Via Terracciano. La struttura è temporaneamente chiusa per consentire una più approfondita valutazione dei danni riscontrati, che al momento sembrano superficiali. La riapertura è prevista nei prossimi giorni. L’attività ambulatoriale presso il presidio di Via Diano a Pozzuoli si svolge regolarmente. Non sono stati segnalati danni alle sedi di Monteruscello e Monte di Procida del Distretto 35. Inoltre sono in corso valutazioni e sopralluoghi per individuare locali alternativi da adibire all’assistenza sanitaria in caso di necessità.