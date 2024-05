POZZUOLI/ Bradisismo, allestite altre due aree di accoglienza per i cittadini

POZZUOLI – Allestite altre aree di accoglienza per i residenti di Pozzuoli. Oltre alle quattro predisposte nel corso della notte (Piazza a Mare, via Napoli altezza Terme della Salute, Parco Urbano C9 e Palatrincone a Monterusciello), sono stati disposti nuovi spazi nel parcheggio della scuola Arco Felice e a Toiano, zona “case dei puffi”. L’assessore Giacomo Bandiera fa sapere che ️gli anziani allettati e i disabili devono mettersi in contatto Con il comune: saranno prelevati e accompagnati da un’autombulanza. «I danni alle abitazioni (crepe, intonaci, piastrelle o altro) vanno segnalati o alla Protezione Civile, al Comando Polizia Locale o ai Vigili del Fuoco: prendono in carico la richiesta e verificano con i tecnici la gravità. Questi i numeri da chiamare: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891 e Protezione Civile: 081/18894400», si legge in una nota del Comune.