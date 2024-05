POZZUOLI/ Scosse, misure e campionamenti nella caldera dei Campi Flegrei

POZZUOLI – Proseguono le attività di monitoraggio ordinarie e straordinarie dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV al fine di individuare anche le più piccole variazioni per definire al meglio l’attuale fenomeno in corso. Nella giornata di oggi infatti saranno effettuate misure e campionamenti in alcuni siti della caldera. L’INGV, con la sua Sezione di Napoli Osservatorio Vesuviano, fa sapere di essere costantemente in collegamento con la Protezione Civile nazionale, regionale e con i Comuni interessati, oltre che con tutte le Autorità competenti alla tutela del territorio.