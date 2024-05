Terremoto a Pozzuoli, disposto il trasferimento delle detenute

POZZUOLI – «Abbiamo disposto sia l’attivazione del Centro Coordinamento Soccorsi in Prefettura che dei Centri operativi di coordinamento presso i Comuni di Pozzuoli e Bacoli. Al momento 36 nuclei familiari sono stati sgomberati in via precauzionale per determinare la situazione delle rispettive abitazioni. Abbiamo molte squadre di vigili del fuoco in via di potenziamento per le verifiche di alcune strutture. Nella notte abbiamo disposto l’invio di 400 brandine presso i comuni di Bacoli e Pozzuoli. La misura ha carattere essenzialmente cautelare, per fare in modo che le brandine siano subito a disposizione della popolazione locale in caso di necessità.. La macchina organizzativa ha funzionato benissimo». Queste le parole del prefetto di Napoli, Michele di Bari, che inoltre fa sapere che la sezione femminile del carcere di Pozzuoli sarà trasferita altrove per motivi precauzionali. «Le detenute saranno trasferite per motivi di sicurezza, anche se non ci sono segnali di un’evidenza immediata».