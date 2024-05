Terremoto, ristoratori di Pozzuoli al fianco degli sfollati

POZZUOLI – Sono 39 al momento le famiglie sgomberate a Pozzuoli, costrette a lasciare le proprie abitazioni dopo le forti scosse di terremoto che hanno terrorizzato i residenti dei Campi Flegrei. Il Centro di coordinamento soccorsi, insediato nella serata di ieri nella Prefettura di Napoli dal prefetto Michele di Bari, ha disposto infatti, su richiesta della Protezione civile della Regione Campania, l’invio di 400 brandine presso i comuni di Bacoli e Pozzuoli. Forte la solidarietà manifestata anche dai ristoratori durante le ore di massima paura. I tavolini dei locali sono diventati per tanti un punto di approdo in cui fermarsi per dissetarsi e tranquillizzarsi.

LA VICINANZA – «Solidarietà a tutti i cittadini dei Campi Flegrei che stanno vivendo ore di grande tensione dopo la scossa di terremoto che si è registrata questa sera, la più forte degli ultimi 40 anni, e che fa seguito alle innumerevoli che si sono avute negli ultimi mesi. Come CNA Campania Nord la nostra vicinanza va a tutti gli artigiani e ai piccoli imprenditori che operano in quell’area. La Confederazione è al vostro fianco in questo delicato momento ed è pronta a sostenervi su tutti i fronti sin da domani mattina». A dichiararlo ieri sera il presidente di CNA Campania Nord Vincenzo Santo – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa Campania Nord.