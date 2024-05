POZZUOLI/ Evacuato l’intero carcere femminile – LE FOTO

POZZUOLI – Da questa mattina sono in corso le operazioni di sgombero del carcere femminile di Pozzuoli. In seguito alle verifiche effettuate dai tecnici è stato disposto il trasferimento delle 139 detenute in altri penitenziari della regione. Quattro pullman sono appena partiti dalla città flegrea. Il provvedimento, come spiegato dal provveditore delle carceri della Campania Lucia Castellano, “si è reso necessario per motivi precauzionali”. Le operazioni si sono svolte nella massima tranquillità sotto l’occhio vigile delle forze dell’ordine. «Nel frattempo mettiamo in sicurezza le carcerate – spiega Castellano – che saranno dislocate in altre strutture campane, ma il nostro sforzo è finalizzato a far rientrare le detenute quanto prima perché Pozzuoli è una struttura d’eccellenza a cui non vogliamo rinunciare».