POZZUOLI – Un rudere è crollato in via Campana. Si tratta di un vecchio edificio abbandonato, che sotto la forza delle forti scosse di magnitudo 3.5 e 4.4 sarebbe stato pesantemente danneggiato. Il crollo è visibile dalla strada, con i massi che sono finiti davanti al cancello d’ingresso. Anche in questo caso non si segnalano particolari criticità.