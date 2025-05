Due nuove scosse a Pozzuoli: 3.3 e 2.7 in rapida sequenza

POZZUOLI – Continua a tremare la terra a Pozzuoli. Questo pomeriggio due nuove scosse sono state avvertite dalla popolazione. La prima di forza pari a magnitudo 3.3 è stata registrata alle 14:58. L’epicentro è stato rilevato tra via Solfatara e l’Anfiteatro Flavio ad una profondità di 2.6 km. La seconda è avvenuta tre minuti dopo, alle 15:01, e la forza rilevata è stata di magnitudo 2.7 ad una profondità di 2.7 km. L’epicentro ancora una volta è stato localizzato in un’area compresa tra l’Anfiteatro e via Carmine.