Crisi sismica, scuole chiuse a Pozzuoli

POZZUOLI – Scuole chiuse domani a Pozzuoli per consentire verifiche sulla stabilità degli edifici. La decisione è arrivata dopo le forti scosse che da questa mattina stanno colpendo la città e l’intera area dei Campi Flegrei. «Ho disposto personalmente l’intervento immediato dei tecnici comunali per la verifica di tutti gli edifici scolastici. – ha fatto sapere il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni –Le scuole sono una priorità assoluta: nessuno rientrerà in aula senza i dovuti controlli di sicurezza. Ho preteso la massima accuratezza e tempestività. Sarò io stesso a comunicare gli esiti delle verifiche e a decidere, con senso di responsabilità, i prossimi passi. La sicurezza dei nostri ragazzi viene prima di tutto.»