POZZUOLI – Smottamento al Monte Gauro dopo le scosse di questa mattina. Sul versante che affaccia sulla tangenziale di Napoli, nei pressi dello svincolo di via Campana, è stata segnalata (come si vede nell’area cerchiata di rosso) la caduta di alcuni massi. Non si registrano particolari criticità. Lo smottamento è avvenuto subito dopo la scossa di magnitudo 4.4 quando sono stati visti massi cadere e una nuvola di fumo alzarsi dalla zona.