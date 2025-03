Scossa di magnitudo 3.9 paura e malori a Pozzuoli, gente in strada “Non ne possiamo più” – LE FOTO

POZZUOLI – La terra ha tremato nuovamente e in maniera imponente a Pozzuoli alle 13:32 di oggi con una scossa di magnitudo 3.9 ± 0.3 localizzata nei pressi di via Solfatara. Il sisma si è prodotto alla profondità di 2.86 km. ed è stata avvertito in tutta l’area flegrea. Tanta è stata la paura. In zona porto, a via Napoli e nelle zone vicine all’epicentro la gente è scesa in strada. In alcuni casi si sono registrate scene di panico.

LA DIRETTA – I momenti successivi alla forte scossa sono stati documentati dal nostro giornale attraverso video in diretta pubblicati sulla pagina Facebook di Cronaca Flegrea.

I MALORI – Nel centro storico di Pozzuoli un’anziana è stata colpita da un malore ed è stata soccorsa da alcuni passanti. Stesse scene a via Napoli, dove una donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie”. Da quanto si apprende da fonti sanitarie le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni

I DANNI – La forte scossa ha provocato anche leggeri danni in città, secondo quanto segnalato dai residenti. Crepe e diversi calcinacci sono caduti tra il centro storico, via Napoli e al Rione Toiano. Verifiche sul cavalcavia di via Pergolesi sono in corso in questi minuti. Per motivi di sicurezza la strada è stata interdetta lungo la corsia che porta da Piazza dell’Annunziata al porto. *seguiranno aggiornamenti

LE FOTO