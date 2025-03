Bradisismo, secche nel porto e banchina sollevata: a rischio lo sbarco di bus e camion

POZZUOLI – Sale la terra e continua a prosciugarsi il mare a Pozzuoli. Non solo la Darsena è all’asciutto, anche nel porto sono diverse le secche che rendono problematici gli attracchi dei pescherecci alla banchina e lo sbarco e imbarco per i traghetti che arrivano e partono per le isole di Ischia e Procida. In particolare, il sollevamento della banchina sta provocando seri problemi per lo sbarco dei mezzi pesanti, in particolare camion e bus, soprattutto quando il trasporto avviene con i traghetti che presentano l’attacco del portellone molto in basso. Ieri pomeriggio – come è possibile vedere nelle foto – disagi sono stati registrati durante lo sbarco di automobili e piccoli mezzi da un traghetto della compagnia Gestur.

GLI INTERVENTI – La soluzione per attenuare il problema è stata trovata lo scorso 3 febbraio durante un incontro in Prefettura. Per agevolare gli sbarchi la Regione Campania ha annunciato l’installazione di pontoni galleggianti che dovranno aiutare i mezzi ad entrare e uscire dai traghetti. L’installazione è prevista prima dell’inizio della stagione estiva.

