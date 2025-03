Rissa nella sala slot: carabinieri chiudono locale per 15 giorni

ISCHIA – Questa mattina i carabinieri della compagnia di Ischia hanno notificato un provvedimento di chiusura per 15 giorni emesso dall’autorità di pubblica sicurezza nei confronti di un 43enne titolare di una bar sala slot a via Francesco Buonocore. Il provvedimento ai sensi dell’articolo 100 del Tulps è stato emesso dopo che i carabinieri, la sera dello scorso 12 febbraio, erano intervenuti per una rissa tra 3 avventori – un 48enne, un 41enne e un 27enne – avvenuta all’interno del locale. Motivo della rissa l’utilizzo di una slot machine. In quell’occasione ad avere la peggio un 48enne che venne colpito alla testa con una bottiglia. I tre clienti sono stati denunciati per rissa e lesioni personali aggravate. Il provvedimento di chiusura ha inizio da oggi.