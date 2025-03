Bradisismo, a Bacoli trasporti eccezionali a numero chiuso e a pagamento

BACOLI – Scatta un nuovo provvedimento per decongestionare la viabilità cittadina e rendere le vie di fuga più agevoli in caso di emergenza. Dopo l’ordinanza di divieto di sosta permanente su via Lucullo e via Risorgimento, il comune di Bacoli e la Capitaneria di Porto, su indicazione chiara del prefetto di Napoli e della Protezione Civile, hanno approntato un nuovo piano per i trasporti eccezionali, il varo e l’alaggio delle imbarcazioni sul porto di Baia.

NUOVO REGOLAMENTO – Ora per effettuare le operazioni di alaggio e di varo al Porto di Baia bisogna prenotarsi e pagare un’oblazione fino a 300 euro. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione: “Con questa decisione diminuiremo le code di traffico che paralizzavano il territorio. Chi vorrà venire a mettere in mare la sua barca a Bacoli dovrà pagare, fino a 300 €. Gli autotrasportatori dovranno pagare al Comune per ogni singolo natante. Cifre diverse, a seconda della grandezza della barca”. Stretta anche sugli orari e numero chiuso per i vari. “Non potranno arrivare barche ad ogni ora. Ma solo in alcune fasce orarie. E soltanto su prenotazione. Vi sarà un’app dedicata. Oltre un certo limite, non si potrà raggiungere il nostro porto. Ognuno può verificare in che giorno può venire, senza creare disagio. Pagando. Così abbattiamo gli ingorghi stradali”. Nuove entrate per le casse comunali. “Creeremo una nuova voce di entrata per le casse comunali. Soldi – continua il sindaco di Bacoli – che investiremo per la manutenzione del porto, delle strade, dei marciapiedi, della pubblica illuminazione. Per un territorio sempre più vivibile. È una svolta enorme. Pensate che Bacoli era costretta a sopportare l’arrivo e l’uscita in strada di oltre 5000 barche tra varo e alaggio. Senza incassare nulla. Ma subendo solo danni enormi. Un fatto inaccettabile. Soprattutto in tempo di bradisismo. In Campania, eravamo l’unico porto gratuito. La sicurezza dei cittadini viene prima di ogni cosa”.