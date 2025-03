POZZUOLI/ Scossa di magnitudo 2.0 con epicentro in mare

POZZUOLI – Una scossa di magnitudo 2.0 è stata rilevata dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano a Pozzuoli nella serata di venerdì. L’epicentro è stato localizzato in mare tra Baia e Lucrino ad una profondità di 1.8 km. Il fenomeno sismico è stato avvertito in gran parte dell’area flegrea alle 22:42, circa tre ore dopo la scossa di magnitudo 3.5 localizzata nella zona della Solfatara. Entrambe le scosse non hanno provocato criticità né danni.