Scossa di magnitudo 3.5 fa tremare Pozzuoli e i Campi Flegrei

POZZUOLI – Nuova forte scossa alle 19:44 ha fatto tremare Pozzuoli e l’intera area flegrea. Il sisma è stato di potenza pari a magnitudo 3.5 con epicentro localizzato in via San Gennaro Agnano, al confine tra Pozzuoli e Napoli ad una profondità di 2.8 km. Al momento non si registrano particolari criticità. La scossa è stata avvertita in modo particolare nelle zone vicine all’epicentro, a Bagnoli, Fuorigrotta e nella città di Pozzuoli. L’epicentro non è distante da quello rilevato ieri notte per la scossa di magnitudo 4.4.