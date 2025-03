QUARTO/ Incendio in una casa, disabile salvato da un passante

QUARTO – Attimi di paura questo pomeriggio a Quarto dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione in via Crocillo. Le fiamme hanno divorato la veranda dove si trovava un anziano disabile che è stato soccorso da un passante. Quest’ultimo, sentite le urla e le richieste di aiuto, si è precipitato nella palazzina mettendo in salvo l’uomo. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno domato il rogo. Intervenuti anche i sanitari del 118, i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale di Quarto.