Bradisismo, Tiziana Vanorio «Ipotesi risalita magma è scientificamente miope. È ora di cambiare pensiero scientifico»

POZZUOLI – Sul fenomeno sismico che sta colpendo Pozzuoli e l’intera area flegrea è intervenuta Tiziana Vanorio, docente universitario in geofisica applicata e direttore del Laboratorio di Fisica delle Rocce e Geomateriali presso la Stanford University in California. «È evidente che il bradisismo di Pozzuoli ha raggiunto un punto che impone un cambiamento radicale nel pensiero scientifico. L’aver insistito per quarant’anni, quasi esclusivamente, sull’ipotesi della risalita o degassamento del magma, non soltanto è stato scientificamente miope ma anche ingiusto verso i cittadini di Pozzuoli, privati della speranza.» ha detto a Cronaca Flegrea Tiziana Vanorio che per la prima volta interviene sulla recrudescenza del bradisismo, sconfessando la tesi portata avanti da tempo sulla risalita del magma. Parole – quelle dello scienziato puteolano che lavora negli USA – che sono supportate da TAC effettuate nel sottosuolo e da una serie di riscontri e dati scientifici che evidenziano la presenza della camera magmatica ad 8 km di profondità e nessuna evidenza di movimenti in risalita o di degassamento.

NUOVO PENSIERO – «Non solo bisogna proporre una chiave di lettura diversa del fenomeno, ma anche offrire una possibile soluzione al problema, mettendo al centro gli interessi dei cittadini di Pozzuoli. – ha aggiunto Vanorio – È chiaro che il fenomeno è complesso e che Madre Natura può trovare sempre il modo di sorprenderci con aspetti che sono ancora non chiari: la scienza è sempre in evoluzione. Tuttavia, al momento i dati scientifici ci consentono di avere un atteggiamento propositivo piuttosto che fatalistico. Lo dico non solo da geofisico, ma soprattutto da Puteolana. Pozzuoli merita una risposta concreta.»