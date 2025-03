A Pozzuoli disattivate le ZTL dopo la scossa. Nuovi controlli nelle scuole, aree di attesa ad Arco Felice e Piazza a Mare

POZZUOLI – «Siamo riuniti al COC. I volontari della Protezione Civile e i vigili urbani sono in strada per assistervi. Ho predisposto nuovi controlli in tutte le scuole per domani mattina. Stiamo intervenendo per le segnalazioni che ci sono prevenute, che sono diverse. Le ZTL di Via Serapide e Via Napoli sono disattivate. Il cimitero comunale è stato chiuso. I cittadini sgomberati con fragilità devono recarsi al Palatrincone, dove troveranno l’ASL che procederà ai provvedimenti necessari. Nel caso di difficoltà a muoversi autonomamente, va contattato il 118. Stiamo allestendo altre due aree di attesa, una al parcheggio del IC 4 Pergolesi ad Arco Felice e una a Piazza a Mare, in aggiunta a quelle già attive a Agnano Pisciarelli, Largo del Ricordo e Parco Attrezzato di Via Vecchia delle Vigne. Dalle aree di attesa a breve saranno disponibili le navette per il Palatrincone. Per qualunque richiesta potete contattare i numeri Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891 e Protezione Civile: 081/18894400 e i Vigili del Fuoco per emergenze.» Questo il messaggio del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, dopo la forte scossa di magnitudo 3.9 che ha colpito la città.