POZZUOLI/ Dopo la forte scossa cavalcavia chiuso ai pedoni

POZZUOLI – È stato interdetto ai pedoni il cavalcavia tra via Pergolesi e via Sacchini. La decisione è arrivata in seguito ai sopralluoghi effettuati dai tecnici, che sono attivati dopo la forte scossa di magnitudo 3.9 che ha colpito Pozzuoli e l’intera area flegrea. Nel pomeriggio la Polizia Municipale ha delimitato con transenne e nastri rossi i marciapiedi. Durante le verifiche il cavalcavia è stato chiuso al transito veicolare, per poi essere riaperto dopo circa un’ora in seguito all’ok da parte dei tecnici che non hanno riscontrato criticità di natura strutturale. Al momento quindi, il traffico veicolare è consentito a tutti i mezzi, camion compresi.

