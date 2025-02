POZZUOLI – La fine dello sciame sismico di bassa intensità registrato in giornata a Pozzuoli è stata accompagnata da una scossa di magnitudo 2.4 avvenuta alle 22:42 di oggi. L’epicentro è stato rilevato in via Vecchia delle Vigne. L’evento si è prodotto alla profondità di 2.8 km ed è stato avvertito in tutta la città, nei quartieri di Monterusciello, Licola e Agnano e nelle zone limitrofe di Pianura, Bagnoli e Fuorigrotta. Non si registrano