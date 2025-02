Fabio torna a casa: i funerali nella sua Napoli

NAPOLI – Fabio Postiglione torna nella sua Napoli. Domani nella Chiesa Santissima Trinità, in via Tasso, alle ore 15, saranno celebrati funerali officiati da don Gennaro Matino, il parroco amico del giornalista napoletano. Fabio è morto lo scorso 28 gennaio in seguito a un incidente stradale sulla Tangenziale Est di Milano, mentre tornava a casa dalla redazione del Corriere della Sera. Oggi, invece, si è tenuta una prima cerimonia a Milano, nella chiesa dell’Incoronata, dove amici e colleghi milanesi gli hanno tributato l’ultimo saluto. La doppia cerimonia era stata annunciata nei giorni scorsi da Valentina Trifiletti, la moglie del 44enne che ha scritto importanti pagine della storia della cronaca nera e giudiziaria napoletana. «Ogni 28 ottobre, il compleanno di Fabio era un evento straordinario. C’erano così tanti amici che lo amavano da dover organizzare almeno due feste. Anche per dargli l’ultimo saluto sarà così. Tante, troppe, sono le persone che gli volevano bene e lo stimavano profondamente che abbiamo organizzato due cerimonie».