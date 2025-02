POZZUOLI/ D’Amico precisa: «Ho chiesto solo chiarimenti. Voglio dare un contributo fattivo alla mia città»

POZZUOLI – «Non ho presentato una richiesta di accesso agli atti, ma semplicemente una richiesta di chiarimenti con dati disaggregati. Questo fa parte del mio impegno quotidiano per la città, soprattutto in un momento delicato come l’approvazione del bilancio. Ho richiesto diverse informazioni, non solo quelle relative a dirigenti e funzionari. Si tratta esclusivamente di una richiesta di approfondimento, senza alcuna intenzione di mettere in discussione il lavoro dei dirigenti, con i quali collaboro ogni giorno. Il mio obiettivo è dare un contributo fattivo alla mia città.» E’ quanto fa sapere la consigliere comunale Manuela D’Amico in merito alla richiesta di informazioni su stipendi e costi di dirigenti e funzionari del comune di Pozzuoli.