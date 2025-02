Nuova scossa fa tremare Pozzuoli, iniziato sciame sismico: volontari in strada

POZZUOLI – Una nuova scossa ha fatto tremare Pozzuoli e l’intera area dei Campi Flegrei dopo quella di 2.4 registrata alle 22:42. L’evento è stato localizzato in zona Pisciarelli in prossimità di Via Pisciarelli si è prodotto alle 23:27 ora locale, (UTC 22:27) alla profondità di 2.1 km con magnitudo Md= 2.5 ± 0.3. Il fenomeno, secondo quanto comunicato dall’Osservatorio Vesuviano, rientra in uno sciame sismico tutt’ora in corso.

L’ALLERTA – In serata il sindaco di Pozzuoli ha inviato un messaggio alla popolazione: “Siamo in costante contatto con l’Osservatorio Vesuviano. Le scosse di questa sera sono state nettamente avvertite in più zone della città. Siamo nuovamente in sciame sismico. I volontari sono in strada. Al momento non si segnalano danni. Per eventuali segnalazioni è possibile chiamare la centrale operativa della Polizia Municipale al numero 0818551891 e la Protezione civile al numero 08118894400”.