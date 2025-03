Scossa di magnitudo 2.3 avvertita a Pozzuoli e nei Campi Flegrei

POZZUOLI – Scossa nella serata di sabato a Pozzuoli con epicentro localizzato il mare. Secondo i dati forniti dall’Osservatorio Vesuviano l’ evento sismico è stato di forza pari a magnitudo 2.3 ± 0.3 ed è stato registrato dai sensori alle 22:29 ora locale (UTC 21:29), alla profondità di 5 km. In prossimità dell’epicentro i residenti hanno raccontato di aver sentito un boato. La scossa è stata avvertita in gran parte della città di Pozzuoli e in tutta l’area flegrea.