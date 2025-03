POZZUOLI/ Rapina a mano armata al centro scommesse “GoldBet” a Monterusciello

POZZUOLI – Colpo questo pomeriggio ai danni del centro scommesse “GoldBet” in via Monterusciello. Due uomini con i volti coperti da passamontagna e pistole in pugno hanno fatto irruzione all’interno del locale. Sotto la minaccia delle armi hanno costretto gli operatori degli sportelli a consegnare l’incasso. Un’azione veloce, durata pochi secondi. Preso il bottino – che ammonterebbe a poche migliaia di euro – i malviventi sono poi scappati a bordo di un’auto nera. Sul posto sono giunti i carabinieri che indagano sull’accaduto. Il raid è stato ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del locale.