Scoperta un’officina dove si smontavano auto rubate: 2 persone arrestate

GIUGLIANO – Il segnale di un Gps installato in un’auto appena rubata ha smesso di muoversi in via San Francesco a Patria, nel comune di Giugliano in Campania. La persona che non ha più trovato il proprio veicolo davanti casa ha composto il 112 e comunicato il luogo della rilevazione. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania ci arrivano subito. Troveranno l’auto rubata, già in parte smontata e 3 persone attrezzate per raccoglierne i pezzi di ricambio. Abbandonati i ferri del mestiere, i 3 sono fuggiti nelle campagne circostanti. Due sono stati bloccati poco dopo, sul terzo sono in corso indagini. Finiranno in manette per concorso in riciclaggio e poi ai domiciliari Francesco Libero e Luigi Pompei, di 30 e 20 anni. L’auto cannibalizzata sarà restituita al legittimo proprietario. Su tutti i componenti automobilistici rinvenuti in quel garage attrezzato saranno svolti accertamenti.