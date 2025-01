Licenziamenti METRO, vertice a Roma: presenti i lavoratori di Pozzuoli e Rimini

ROMA – È in corso a Roma un vertice per discutere sui licenziamenti programmati da Metro Italia per le filiali di Pozzuoli e Rimini. All’esterno lavoratori e sindacati hanno dato vita a un sit-in all’esterno della sede del Ministero del Lavoro. “Amore e dedizione: rispettate il nostro sudore” è lo striscione esposto da uomini e donne su cui incombe l’incubo licenziamenti. Insieme a loro ci sono i rappresentanti sindacali di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uil-Tucs “Siamo qui per la difesa dei diritti dei lavoratori coinvolti dalla vertenza, con la cessazione delle attività prevista il 30 aprile 2025”. Al vertice sono collegati via web anche i responsabili dell’azienda e l’assessore alle attività produttive della Regione Campania Antonio Marchiello. *seguiranno aggiornamenti