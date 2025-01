Ciao Fabio, grande cronista!

Fabio Postiglione non c’è più. Napoletano, cresciuto con il giornale “Roma”, era poi diventato responsabile per la sezione lucana del “Corriere del Mezzogiorno” prima del grande salto: la sua bravura lo aveva portato a diventare una firma del “Corriere della Sera”. Fabio è andato via troppo presto, ad appena 44 anni, vittima ieri sera di un incidente stradale lungo la Tangenziale Est, all’altezza dello svincolo per Cologno nord, a Milano. Stava facendo rientro a casa dopo aver lasciato la redazione di via Solferino.

Fabio è stato un grande giornalista, in particolare di cronaca nera e giudiziaria, realizzando una lunga serie di scoop. Tra i più bravi. Generoso, altruista, sempre disponibile con i colleghi, ha sostenuto fin dalla nascita Cronaca Flegrea, firmando per il nostro giornale diversi articoli sulla criminalità organizzata di Pozzuoli e Bacoli. Fabio oggi lascia un vuoto nel panorama giornalistico. Mancheranno il suo spessore umano, la sua simpatia, i suoi valori, la sua grande professionalità. Mancherà per sempre lui.

Ciao Fabio, amico e collega. E grazie di tutto!