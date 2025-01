POZZUOLI/ Follia a Monterusciello: accoltella l’amico durante una partita di carte

POZZUOLI – Mercoledì sera di follia a Monterusciello dove un uomo è stato accoltellato da un amico durante un partita di carte. L’aggressione è avvenuto intorno alle 19 all’interno del bar Tropical in via De Curtis. Aggressore e vittima stavano giocando quando, all’improvviso, è nata una lite a causa di quella che sarebbe stata una “scorrettezza” commessa da parte di uno dei due. Episodio che ha fatto salire la tensione all’interno del locale. Ad un certo punto l’aggressore si è allontanato e dopo pochi secondi è rientrato e con un coltello ha colpito l’amico, per poi darsi alla fuga. Sul posto sono giunti i carabinieri delle stazioni di Monterusciello e Licola. Il ferito è stato sottoposto alle cure dei sanitari dell’ospedale Santa Maria delle Grazie: le sue condizioni non sono ritenute preoccupanti. E’ caccia invece all’aggressore che ha fatto perdere le tracce.