Va in giro con un’arma in vista, 27enne arrestato dai carabinieri

FORIO D’ISCHIA – Diverse telefonate di automobilisti e residenti raccontano ai carabinieri di un uomo armato, in sosta nei pressi di un distributore automatico di bevande. E’ stato avvistato in Via Provinciale Panza, l’arma gli sporge dal pantalone. I carabinieri della stazione di Forio D’Ischia arrivano in pochi istanti ma di quell’uomo nessuna traccia. Raccolte e analizzate le immagini di videosorveglianza registrate in zona, i militari riescono a dare un volto allo sconosciuto. Lo raggiungono a casa e lì gli sequestreranno quasi 50 grammi di hashish e una pistola a salve senza tappo rosso. Tutto nascosto sotto ad un materasso. In manette, Alessio Gallo, 27enne del posto già noto alle forze dell’ordine. E’ ora in camera di sicurezza, in attesa di raccontare al giudice la sua versione dei fatti.