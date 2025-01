BACOLI/ Si vota il bilancio di previsione: 4 emendamenti dell’opposizione per le famiglie in difficoltà

BACOLI – Domani sera, presso la sala “Ostrichina” del Complesso Vanvitelliano del Fusaro, si terrà un nuovo consiglio comunale. L’attenzione principale sarà sicuramente riversata sulla votazione del bilancio di previsione 2025-2027. Se da un lato la maggioranza cerca l’approvazione all’unanimità del piano triennale, dall’altra l’opposizione cerca di inserire all’interno del provvedimento di previsione i propri emendamenti a tutela dei più deboli. In particolar modo sono quattro gli emendamenti che i tre partiti di minoranza (Fratelli d’Italia, Insieme per Bacoli e Prima Bacoli) hanno depositato per l’approvazione in consiglio comunale.

ANTICIPO SOMME PER SGOMBERI – Con questo emendamento i cinque consiglieri di minoranza chiedono all’assise comunale di poter inserire all’interno del bilancio di previsione la somma di circa 50mila euro che la Regione Campania pagherà per gli sgomberi in relazione alla prevenzione del rischio sismico. La minoranza, in sostanza. chiede di anticipare la somma per chi ne ha diritto, considerata l’approvazione del contributo da parte dell’ente regionale.

GLI ALTRI TRE EMENDAMENTI – Il primo chiede alla maggioranza di aiutare i più poveri nella sistemazione delle facciate degli edifici che questa amministrazione, attraverso il controllo capillare della polizia municipale, sta chiedendo ai cittadini. Attraverso un censimento dei cittadini di poter prevede all’interno del bilancio di previsione una somma che possa aiutare le famiglie in difficoltà, L’alto emendamento, invece, la minoranza chiede di prevedere nel bilancio di previsione una somma che possa permettere di aiutare sempre le famiglie in difficoltà nell’acquisto di farmaci di Fascia C non mutuabili. L’ultimo emendamento riguarda, infine, la possibilità di inserire nel rendiconto finanziario di previsione un quota da dedicare alla figura dell’assistente specialistico da affiancare all’insegnante di sostegno, considerato anche il debito fuori bilancio che proprio nell’assise comunale di domani verrà messo all’approvazione da parte dei consiglieri comunali.