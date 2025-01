Francesca, il cordoglio del sindaco e dell’amministrazione comunale di Pozzuoli «Lascia un grande vuoto»

POZZUOLI – «A nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale di Pozzuoli, esprimiamo il nostro più profondo cordoglio per la scomparsa della nostra concittadina Francesca Antonioli. La sua prematura scomparsa lascia un grande vuoto. Francesca è stata una brillante 27enne studentessa di Medicina, una donna sensibile e impegnata. Il suo ricordo resterà sempre vivo nei cuori di chi le ha voluto bene. In questo momento di dolore, porgiamo le nostre più sentite condoglianze e ci uniamo al lutto della sua famiglia, degli amici e a tutte le persone che hanno avuto il privilegio di conoscerla» queste le parole del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, che ha espresso il proprio cordoglio e quello dell’amministrazione comunale per la tragica morte della giovane puteolana.