POZZUOLI/ Per non dimenticare: inaugurata a Monterusciello la panchina rossa in memoria di Angela Gioiello

POZZUOLI – E’ stata inaugurata questa mattina nel quartiere di Monterusciello la “panchina rossa” in memoria di Angela Gioiello, vittima di femminicidio. Il simbolo della lotta contro la violenza di genere è stato installato in piazza Giuseppe Minopoli, dove è stata apposta una targa in ricordo della giovane madre. Alla cerimonia hanno preso parte l’assessora alle politiche sociali del comune di Pozzuoli Fabiana Riccobene, l’assessora all’ambiente Anna Maria Attore, la presidente della commissione pari opportunità Carla Caiazzo insieme alle colleghe commissarie, i dirigenti della scuola media Diaz, Pergolesi 2 e dell’istituto Pareto. Toccanti sono state le parole della madre di Angela, che ha ricordato la figlia e il suo impegno per la famiglia e per il sociale. A fare da cornice alla manifestazione i tanti studenti delle tre scuole che hanno contribuito a porre l’accento sul problema della violenza di genere e sulla necessità di sensibilizzare i più giovani.