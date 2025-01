“L’Arcimboldo d’Oro” il premio ideato dal 3D Artist Francesco Conte

NAPOLI – “L’Arcimboldo d’Oro” ovvero la statuina dorata dalla forma moderna e stilizzata, creata dal 3D Artist Francesco Conte esperto in lighting e look dev www.frankwy.com, nasce per premiare gli Artisti del Gusto, in Italia e all’estero, cioè coloro i quali che con la loro professione e suddivisi per categorie peculiari, rispondono ai seguenti requisiti nell’ambito enogastronomico: “Artisti del Gusto, custodi e ambasciatori di arti antiche, capaci di saper narrare la storia, di comunicare la cultura del proprio territorio, guardando al futuro e restando al passo con i tempi e le tendenze, con unicità e capacità emozionale”. L’Arcimboldo d’Oro, inoltre equivale al simbolo del Pennello d’Oro, utilizzato dagli artisti per creare le proprie opere. Dopo una serie di valutazioni da parte di professionisti della comunicazione e dell’ambito gastronomico, meritevoli Artisti del gusto sono entrati a far parte della guida de L’Arcimboldo con l’assegnazione da uno a tre pennelli d’Oro.

LA STORIA – Fabio Guazzo è nella Guida 2025 de L’Arcimboldo con l’assegnazione di 3 pennelli nella categoria Artista Tradizionale. Arriva da Weilheim in alta Baviera, Fabio Guazzo titolare e pizzaiolo della Pizzeria La Tombola, che presso la Sala Carlo III del Grand Hotel Capodimonte di Napoli, ha ricevuto la targa da 3pennelli d’Oro. Fabio Guazzo nasce a Napoli e sin da piccolo è stato attratto dal mondo della pizza, dalle lievitazioni, dalla magia che si compie nel forno a legna. All’età di17 anni inizia a lavorare in una pizzeria della sua città di Pozzuoli ma quattro anni dopo decide di trasferirsi in Germania e si stabilisce a Weilheim dove lavora come responsabile di pizzeria. Negli anni acquisisce una sempre maggiore preparazione nelle tecniche d’impasto e quando nel 2020 si sposta a Monaco di Baviera presso la Pizzeria Mozzamo, grazie al suo mentore Vito Monaco accresce la sua formazione professionalmente. Nel 2023 Guazzo realizza finalmente il suo sogno e inaugura a Weilheim, comune alla periferia di Monaco di Baviera, la sua Pizzeria e Trattoria La Tombola, dove propone la tipica pizza napoletana realizzata con tanto di attenzione agli ingredienti che utilizza; infatti, straccia a mano il fiordilatte e con le mani schiaccia il pomodoro San Marzano, adottando come base per la pizza un impasto lievitato 30 ore. La Tombola, ambiente moderno ed accogliente, propone pizza e non solo; piatti di cucina e diverse sfizioserie sono molto apprezzate dalla clientela.