LA RUBRICA/ Generazione Zeta: Assiomi personali

a cura di Paola Fevola

“Io sono una persona di sani principi” Sì ok, ma quali?. Un principio è una norma di comportamento che rispecchia l’accettazione di una morale da parte dell’individuo. La nostra etica e la nostra morale sono influenzate da diversi fattori quali l’educazione, l’ambiente familiare e sociale in cui siamo cresciuti, l’istruzione… Tutti i fattori piuttosto variabili di persona in persona, ergo, anche i “sani principi” sono soggettivi e diversi per ciascuno di noi. Ciò che è giusto per me potrebbe non esserlo per qualcun altro e viceversa. Se anche nella geometria gli assiomi cambiano al cambiare della geometria stessa, perché nella vita reale un principio non potrebbe cambiare in relazione a un contesto differente? Un esempio sono le bugie bianche, le bugie “a fin di bene”. Esistono? Le bugie possono mai essere “a fin di bene”? Per quanto uno ci possa girare intorno, alla fine restano sempre delle bugie fin da piccoli ci viene insegnato quanto dire le bugie si è sbagliato però tutti, o quasi, quando possiamo scegliere se essere gentili o essere giusti, scegliamo di essere gentili. La politica. Ogni partito difende ideali diversi, dando a ciascuna tematica una determinata importanza e rilevanza. Quando si parla di politica non si è mai tutti d’accordo perché nessuno ha completamente ragione e nessuno ha completamente torto. Quindi così come ognuno di noi ha gusti diversi quando si parla di musica, cibo, vestiti, libri, sport… ognuno ha gusti diversi in ambito di idee e principi. Spesso bisognerebbe solo tentare di mettersi l’uno nei panni dell’altro, cambiare prospettiva. Tutto è relativo. Non esiste una verità assoluta. Tutto cambia in base al punto di vista da cui si sta osservando.